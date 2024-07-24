ضبط المتهم بادارة جروب على فيس بوك لتسريب الامتحانات

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب"، يدعى القائم بإدارتها بقدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها – مجموعة أخرى على موقع فيس بوك بذات النهج – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وإدارته للمجموعتين المشار إليهما بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.