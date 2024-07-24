سقوط بالونات محملة بالقمامة على مجمع المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بسقوط بالونات محملة بالقمامة على مجمع المكتب الرئاسى فى العاصمة سول.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، فى نسختها الإنجليزية، عن جهاز الأمن الرئاسى قوله "إنه تم اكتشاف بالونات القمامة المتساقطة على الأرض عند مجمع "يونجسان" الرئاسى أثناء مراقبة مجموعة من البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية فى وقت سابق من اليوم".

وقال الجهاز "إن فريق الاستجابة للحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أكد أنه لا يوجد أى خطر أو تلوث من بالونات القمامة المتساقطة"، مضيفا أنه سيواصل مراقبة الوضع بالتعاون مع هيئة الأركان المشتركة في البلاد.