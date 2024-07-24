اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سقوط بالونات محملة بالقمامة على مجمع المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية

الأربعاء، 24 يوليو 2024 08:49 ص
سقوط بالونات محملة بالقمامة على مجمع المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أفادت تقارير إعلامية فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بسقوط بالونات محملة بالقمامة على مجمع المكتب الرئاسى فى العاصمة سول.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، فى نسختها الإنجليزية، عن جهاز الأمن الرئاسى قوله "إنه تم اكتشاف بالونات القمامة المتساقطة على الأرض عند مجمع "يونجسان" الرئاسى أثناء مراقبة مجموعة من البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية فى وقت سابق من اليوم".

وقال الجهاز "إن فريق الاستجابة للحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أكد أنه لا يوجد أى خطر أو تلوث من بالونات القمامة المتساقطة"، مضيفا أنه سيواصل مراقبة الوضع بالتعاون مع هيئة الأركان المشتركة في البلاد.







كوريا الجنوبية

بالونات محملة بالقمامة

سول

كوريا الشمالية




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