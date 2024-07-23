كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدينان إطلاق كوريا الشمالية الأخير لبالونات القمامة

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أدان نائب المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي جون-إيل " ونائب الممثل الخاص للسياسة تجاه كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية " وسيث بيلي" إطلاق كوريا الشمالية الأخير لبالونات القمامة، ومحاولاتها للتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) حول الجزر الحدودية الشمالية الغربية لكوريا الجنوبية، وحثا كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة الحوار.

جاء ذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم الثلاثاء خلال لقاء "لي" مع "وسيث" في واشنطن العاصمة لمناقشة الإجراءات المضادة ضد استفزازات كوريا الشمالية .

واتفق الجانبان على الاستعداد الشامل لجميع الاستفزازات المحتملة من قبل كوريا الشمالية، والرد بحزم على أساس التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

كما أعربا عن مخاوفهما من التعاون العسكري والاقتصادي المستمر بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك صفقات الأسلحة وإمدادات النفط المكرر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.