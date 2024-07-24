اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-7-2024 فى البنوك المصرية

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:31 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-7-2024 فى البنوك المصرية الريال السعودي
كتب مدحت عادل

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ينشر اليوم السابع تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-7-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.48 للشراء
52.61  للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

 

52.38  للشراء
52.54 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر
 

52.38 للشراء
52.54 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
 

52.36 للشراء
52.54 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.38 للشراء
52.55 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

52.69 للشراء
52.84 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

52.38 للشراء
52.54 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.38 للشراء
52.54 للبيع







سعر اليورو في البنوك

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سعر اليورو في البنك الأهلي




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