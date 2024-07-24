زوج كامالا هاريس يدافع عنها ويهاجم ترامب.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

هاجم دوج ايمهوف زوج كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية الاوفر حظا للفوز بدعم حزبها في الانتخابات الامريكية نوفمبر المقبل، الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الجمهورين بعد انتقادات الأخير لزوجته.

أطلق ترامب على منافسته الجمهورية كامالا هاريس لقب "كامالا الكاذبة" في هجمات عليها منذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي ودعمها لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، وقال ايمهوف بنبرة متحدية ردا على ترامب: "حقا؟ .. أهذا كل ما لديك؟"

وأشار إيمهوف إلى أن زوجته رسمت بوضوح طريقها نحو الفوز منذ انضمامها إلى السباق وتقوم بحملة تهدف إلى تمهيد مستقبل أمريكا،وأضاف : "لقد سمعتم نائبة الرئيس بالأمس ترفع القضية ضد دونالد ترامب.. لقد عرضت القضية بوضوح شديد، وبشكل مباشر وبطريقة مقنعة لكنها وضعت أيضًا رؤية للمستقبل. رؤية حيث توجد الحرية حيث لا يتعين علينا التحدث عن هذه القضايا اليوم في هذا المنشور الذي أنشأه دونالد ترامب."

تتنافس هاريس وترامب في استطلاعات الرأي المبكرة منذ أن أنهى بايدن حملة إعادة انتخابه يوم الأحد. وسرعان ما التف الديمقراطيون حول كامالا هاريس، التي ضمنت فعلياً ترشيح الحزب مع تعهد أغلبية المندوبين لها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

بدأت حملتها بداية سريعة، حيث حطمت الأرقام القياسية في جمع التبرعات وجمعت أكثر من 80 مليون دولار في أول 24 ساعة فقط، مع جمع ملايين أخرى لمنظمات ديمقراطية أخرى.

وقال إيمهوف: "إنك ترى الحماس، ترى الإثارة لقد رأيت الأموال التي تم جمعها، ورأيت الحزب يتجمع. لقد رأيتم قاعدة الدعم الواسعة التي حظيت بها في يوم أو يومين فقط لأنها تتحدث عن أمريكا التي لنا جميعا مكان فيها".