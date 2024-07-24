رئيس مياه سوهاج يوجه بتطبيق معايير التشغيل والمواصفات القياسية بالمحطات

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه المراغة جهينة المرشحة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM، وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه، بالإضافة الى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مقر فرع طما للاطمئنان على حسن سير العمل، كما تم عقد اجتماع مع مهندسى التشغيل والصيانة بالفرع للتأكيد عليهم بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة الدورية للمحطات، بالإضافة إلى صيانة محابس المياه والاصلاح السريع لجميع أعطال الشبكات ومتابعة خطة الغسيل الدورية للشبكات ورفع عينات دورية من جميع القرى والنجوع للتاكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، كما تم تفقد مركز خدمة عملاء طما والذى يخدم 67 الف مشترك فى 5 مجالس قروية تضم 34 قرية و 122 نجع وتابع ويقدم المركز أكثر من 48 خدمة لمياه الشرب والصرف الصحى منها توصيل عداد مياه وسداد فواتير واستعلام وشحن عداد مسبق الدفع والتعاقد على العدادات استقبال شكاوي وبيع القطع الموفرة.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس مجلس الادارة خلال الجولة المهندس محمود ابو الوفا رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع شمال والمهندس بهاء محمد عمران رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع شمال والمهندس محمد عبد السلام رئيس فرع مياه طما والهندس محمد خلف رئيس فرع صرف صحى طما.