رئيس فوسفات مصر: توقيع عقد خط إنتاج جديد للفوسفات بـ40 مليون جنيه بالبحر الأحمر

كتبت - مروة الغول

تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة من ثروات الوطن المعدنية، وقعت شركة فوسفات مصر عقد جديد مع شركة متخصصة لإقامة خط إنتاج جديد وكسارة للخام بموقع شركة فوسفات مصر في البحر الأحمر.

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في خطوط انتاج الخامات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من هذه الخامات حيث تم توقيع عقد جديد لإقامة خط انتاج جديد وكسارة للخام بموقع فوسفات مصر في البحر الأحمر وذلك بعد تركيب كسارة رقم 8 (كسارة الامام ) بموقع الشركة بالوادي الجديد والتي تم البدء في تشغيلها بداية شهر يوليو الجاري وافتتاحها رسميا يوم 20 يوليو 2024.

وأضاف عبد العظيم، أن خط الإنتاج الجديد سيكون بطاقة إنتاجية 250 طن ساعة لتنضم لأسطول خطوط الإنتاج لخام الفوسفات بالشركة بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتلبية متطلبات السوق المحلي والسوق العالمي من خلال تجهيز الخام بأحجام تتماشى مع احتياجات العملاء، منوهًا إلى أن الكسارة وخط الإنتاج الجديد هو الثاني من نوعه وصناعة مصرية وبسواعد مصرية كاملة حيث افتتحت الشركة خط مماثل بموقع أبو طرطور بالوادي الجديد وكان الأول من نوعه وصناعة مصرية وتميز بوجود تحكم وكنترول كامل لعملية التشغيل والإنتاج.

ومن جانبه أوضح طارق إمام، نائب رئيس الشركة، أن التكلفة الاستثمارية لخط الإنتاج الجديد هي 40 مليون جنيه وبطاقة انتاجية تصل إلى 750 الف طن / سنة.

ولفت طارق، إلى أن الخط الجديد يسهم في تعزيز مكانة مصر حيث سيُساهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كأحد كبار منتجي الفوسفات في العالم، مما سيُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التعدين والصناعات التحويلية.

وأضف طارق، أنه سيبدأ التنفيذ الفعلي لخط الإنتاج الجديد بموقع الشركة في البحر الأحمر بالصحراء الشرقية في شهر سبتمبر المقبل حيث سيُساهم المشروع في توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات القائمة على خام الفوسفات بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على اتاحة فرص عمل جديدة لمواجهة مشكلة البطالة.