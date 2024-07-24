رئيس جامعة بنها لـ"العالم علمين": مشاركة طلابنا زادت شعورهم بالانتماء

كتب الأمير نصرى

علق الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على المشاركة الطلابية الكبيرة لطلاب الجامعات فى مهرجان العلمين فى نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، قائلا:" مهرجان العلمين فى دورته الثانية يؤكد ان مصر قادرة على تنظيم أكبر حدث ترفيهى وثقافى فى الشرق الأوسط".

أضاف ناصر الجيزاوى خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين"، المذاع على القناة الأولى، أن المهرجان يضم برامج ثقافية وفنية وترفيهية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أكبر واجهة إقليمية سياحية ترفيهية متكاملة يمدينة العلمين الجديدة.

ولفت ناصر الجيزاوى إلى أن المهرجان يقدم مدينة العلمين الجديدة انها مستقبل مصر السياحى، موضحا أنه فى الدورة الثانية للمهرجان شاركت الجامعات المصرية فى الفعليات الثقافية والفنية والترفيهية، وكان جامعة بنها ضمن هذه الجامعات.

تابع ناصر الجيزاوى، كورال الجامعة "قطرات الندى" فاز بالمركز الأول فى مسابقة إبداع 12 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بعدد من التابلوهات الغنائية التى تعود بنا لتراث والزمن الفنى الأصيل، كما شاركنا فى مسابقة الفنون التشكيلية.

واوضح أن مشاركة طلاب جامعة بنها فى هذه الدورة كان له تأثير إيجابى على الطلاب حيث زاد شعورهم بالفخر والإنتماء لبلدهم وما حققته الدولة من نجاح جعل مدينة العلمين مدينة سياحية عالمية، ونشكر الشركة المتحدة انها ستنظم أسبوع لطلاب الجامعات المصرية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



