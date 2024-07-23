اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 06:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أكثر من 8 آلاف مشروع.. جهود وإنجازات "حياة كريمة" فى قرى البحيرة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:09 م
أكثر من 8 آلاف مشروع.. جهود وإنجازات "حياة كريمة" فى قرى البحيرة.. إنفوجراف حياة كريمة

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تعتبر مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في الريف المصرى خاصة المناطق الأكثر احتياجا.

حياة كريمة
حياة كريمة

 

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها  لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة  بقرى المحافظة والتى تبلغ  8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة الاولى 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

 







حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة في البحيرة

مشروعات حياة كريمة

حياه كريمه

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