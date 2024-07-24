حظه العثر أوقعه فى يد المحافظ.. ضبط منشأة تدوير مخلفات مخالفة بكرداسة

كتبت - مرام محمد

ضبط المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، منشأة "بير سلم" مخالفة، تقوم بفرز وإعادة تدوير مخلفات القمامة داخل الكتلة السكنية بمنطقة المنشية في مركز ومدينة كرداسة دون الحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة.



ونشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو يرصد لحظة ضبط محافظ الجيزة المنشأة المخالفة، خلال جولته الميدانية، اليوم الأربعاء بمركز ومدينة كرداسة، إذ وجه بسرعة غلق المنشأة المخالفة ومراجعة وفحص الموقف القانونى الخاص بها من حيث مدى حصولها على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة ذلك النشاط واشتراطات الحماية المدنية مع عرض تقرير شامل بشأنها والتحفظ على المعدات الخاصه بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.





وكلف محافظ الجيزة مسئولي شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من حصوله على خدمات المرافق بشكل رسمى، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانونى حياله حفاظًا على المال العام.



ووجه رئيس مركز ومدينة كرداسة بشن حملات علي المنشآت المخالفة التى تزاول أنشطة خطرة داخل الكتلة السكنية للتأكد من موقف التراخيص الحاصلة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



