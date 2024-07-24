محافظ الجيزة لموظفى المركز التكنولوجى بكرداسة: عايزين نسهل على الناس

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة كرداسة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قائلاً: "عايزين نسهل على الناس وننجزلهم معاملاتهم".

واجتمع محافظ الجيزة مع مسئولي المركز التكنولوجي للاطلاع على احصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وخطوات إنهاء طلبات التصالح، مؤكدًا على تفعيل آليات التواصل بشكل حضاري مع المواطنين وإخطارهم باستلام المعاملات والطلبات المقدمة من خلال رسائل sms للتسهيل عليهم.



وشدد محافظ الجيزة على أهمية الدور الذي تمثله المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن.

والتقى محافظ الجيزة بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بكرداسة للاستماع إلى مطالبهم ومنها إنشاء وحدة إطفاء بمدينة كرداسة والتوسع في إنشاء عدد من المدارس لتفتيت الكثافات الطلابية ووضع حلول جذرية لضعف ضغوطات المياه بقرية بني مجدول.

ووجه محافظ الجيزة ببحث توفير عددا من قطع أراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات والمجتمع المدني تصلح تلك المشروعات التنموية.