وزير الإسكان يشدد على جودة الحياة داخل مشروعات سكن لكل المصريين

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس مصطفى عبداللطيف والمهندس أحمد اسماعيل أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان تحت إشراف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية والدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمراحلها المختلفة، والجاري تنفيذ عدد 90 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، مشيرا الي جهود جهاز المدينة واهتمامه البالغ لخروج المشروع بالمستوى الفني اللائق والجودة المطلوبة.

وفي ذات السياق عرض المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز على وحدة الدعم الفني مقترحات تشكيل وتلوين واجهات عمارات المرحلة السادسة محور منخفضي الدخل ، وكذلك عينات من السيراميك الداخلي، وعينات من رخام كابينة الشاور المقترح تنفيذه بدلا من البانيو التقليدي وكذلك عينات من نوافذ الUpvc والتي تضيف خصائص عزل افضل للصوت والحرارة والأتربة ، بالاضافة لمخططات تنفيذ المسطحات الخضراء والتي يتخللها مسارات للجري وأخرى للدراجات ومقاعد للجلوس وبرجولات لتوفير جودة حياة لقاطني تلك المشروعات .