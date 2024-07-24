جامعة دمنهور تطلق أول أفواجها الطلابية للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين

أطلقت جامعة دمنهور أولى وفودها الطلابية للمشاركة في فعاليات مهرجان "العالم علمين" المقام في مدينة العلمين الجديدة، حيث ضم الوفد 45 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة دمنهور بإشراف هادي صفار - مدير إدارة المعسكرات، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة ومعرض للفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، مما يعكس تنوع المواهب والاهتمامات بين الطلاب، ومن المقرر أن يتجه الطلاب بعد قليل لحضور حفل ترفيهي بالمسرح الروماني بالعلمين الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام - مدير المعهد ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية. وإشراف الدكتور محمد عشري- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور أن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من إيمان جامعة دمنهور بالدور المهم للأنشطة الطلابية المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023، والتي يتم تنفيذها على مستوى جميع الجامعات المصرية، لافتا إلى أن المهرجان يهدف إلى تعريف الطلاب بالإنجازات التنموية الكبرى في مصر، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في البرامج التنموية الضخمة المقامة في العلمين الجديدة، و تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والترويج للسياحة فيها وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل، والترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

كما أكد الدكتور ماجد شعلة على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، وأهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات.



من جانبهم أعرب طلاب جامعة دمنهور عن سعادتهم البالغة للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعزز لديهم قيم الانتماء والوعي بأهمية التنمية المستدامة، ومعرفة حجم الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ناصحين زملائهم بالمشاركة فى هذه الفعاليات.



جدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في بيئة تضاهي كبرى المدن العالمية، و كذا تشجيع الإبداع بين الشباب المصري وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، ويشهد المهرجان تنظيماً رائعاً ويوفر للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجاً للتنمية الحضرية الحديثة في مصر.



أول أفواج جامعة دمنهور للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين (4)



أول أفواج جامعة دمنهور للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين (5)



أول أفواج جامعة دمنهور للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين (6)



أول أفواج جامعة دمنهور للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين (1)



أول أفواج جامعة دمنهور للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين (2)