جارديان: الملك تشارلز يحصل على 45 مليون إسترلينى زيادة فى راتبه

كتبت رباب فتحى

كشفت حسابات رسمية أن الملك تشارلز من المقرر أن يحصل على زيادة ضخمة في راتبه قدرها 45 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة تزيد عن 50% في دخله السنوي الرسمي.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأرباح البالغة 1.1 مليار جنيه إسترليني من عقارات التاج - التي تمول نسبة منها النظام الملكي - تعني أن المنحة السيادية، التي تدعم الواجبات الرسمية لـ العائلة المالكة، سترتفع من 86 مليون جنيه إسترليني في الفترة 2024-2025 إلى 132 مليون جنيه إسترليني في الفترة 2025-2026.

ويتلقى النظام الملكي حاليًا 12% من أرباح عقارات التاج لتمويل أعماله وكذلك لتمويل تجديد قصر باكنجهام لمدة 10 سنوات بتكلفة 369 مليون جنيه إسترليني. وقال مساعدون ملكيون إن الزيادة ستستخدم لاستكمال برنامج صيانة القصر بحلول عام 2027.

وستتم مراجعة المنحة السيادية في 2026-2027 لإعادة تقييم المبلغ المسلم إلى القصر والتأكد من أنه "المستوى المناسب."

تظهر الحسابات الملكية أيضًا أن أمير ويلز حصل على دخل قدره 23.6 مليون جنيه إسترليني من دوقية كورنوال في أول عام كامل له بعد أن ورث الأرض والممتلكات من والده.

ويغطي فائض الدوقية تكاليف الحياة الرسمية والخيرية والخاصة لأمير وأميرة ويلز وأطفالهما الثلاثة. وقال مساعدون إن ويليام، كما فعل والده، يدفع ضريبة قياسية على المبلغ بمجرد خصم التكاليف الرسمية.

وقال مايكل ستيفنز، الممثل الرسمي للملك، إن الزيادة الكبيرة في المنحة السيادية في 2025-2026 و2026-2027 "ستستخدم لتمويل المراحل النهائية من برنامج صيانة قصر باكنجهام، مما يمكنه من استكماله في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية".

وتغطي الحسابات السنوية لقصر باكنجهام، التي صدرت الثلاثاء، السنة المالية الكاملة الأولى من عهد الملك. وهي تشمل الأشهر التي تلت تشخيص كل من تشارلز وكاترين بالسرطان، مع إبعادهما عن الواجبات العامة اعتبارًا من يناير فصاعدًا.



