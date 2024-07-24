ترامب ينشر رسالة تلقاها من الرئيس الفلسطينى عقب محاولة اغتياله

واشنطن (أ ش أ)

نشر الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى للرئاسة دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة قال إنه تلقاها من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عقب محاولة اغتياله فى تجمع انتخابى بولاية بنسلفانيا فى 13 يوليو الماضى.

وتعهد ترامب بالعمل من أجل السلام فى الشرق الأوسط، وذلك بعد عدة ساعات من إعلانه عن لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا يوم الجمعة القادم .

وشارك ترامب الرسالة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" وظهر أنها بتاريخ 14 يوليو الماضي، أي بعد يوم من محاولة اغتيال الرئيس السابق، بحسب موقع أكسيوس الإخبارى الأمريكى.

وقال عباس في الرسالة الموجهة إلى ترامب إنه شاهد لقطات لمحاولة اغتياله في وقت سابق من هذا الشهر وكان قلقا للغاية.

وكتب الرئيس الفلسطيني أن "أعمال العنف يجب ألا يكون لها مكان في عالم القانون والنظام".

وعلق ترامب على الرسالة بخط يده في الأسفل قائلًا: "محمود، لطيف جدا – شكرا لك.. كل شيء سيكون على ما يرام، أطيب التمنيات، دونالد ترامب".

وفي تدوينته على "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "أتطلع إلى رؤية بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، وأكثر تطلعا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وذكر موقع أكسيوس أن رسالة عباس هي إشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني يريد بدء فصل جديد مع المرشح الرئاسي الجمهوري في أعقاب تداعيات قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في ديسمبر 2017.

