ترامب يعتزم الاجتماع مع نتنياهو الأسبوع الجارى فى فلوريدا

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، في أول لقاء بينهما منذ مغادرة ترامب البيت الأبيض قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وكتب ترامب، في بيان على منصة "إكس": "أتطلع إلى الترحيب ببنيامين نتنياهو في مارالاجو في بالم بيتش، فلوريدا. خلال فترة ولايتي الأولى، كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة، حتى أننا وقعنا اتفاقيات أبراهام التاريخية، وسنحصل على ذلك مرة أخرى"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وبشكل منفصل مع نائبته كامالا هاريس، على الرغم من أن تفاصيل تلك اللقاءات لا تزال غير واضحة.

وأشارت إلى أن ترامب انتقد نتنياهو علنا وسرا في الأشهر الأخيرة وظل غاضبا منه لكونه من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا بايدن بعد فوزه في الانتخابات عام 2020، لافتة إلى أن نتنياهو يعمل، منذ أشهر، على إصلاح العلاقات مع ترامب، ويحاول عبر قنوات غير رسمية إعادة التواصل مع الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة.