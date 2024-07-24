بنك كندا يخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 4.5%

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خفض بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في المائة، حيث قال المحافظ تيف ماكليم، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيكون من المعقول توقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.



وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع الخفض بعد تراجع التضخم في يونيو. ويعد هذا التخفيض الثاني على التوالي للبنك المركزي بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2020.



وقال ماكليم - للصحفيين - "إذا استمر التضخم في التراجع على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاتنا، فمن المعقول أن نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لدينا".



وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة خلال اجتماع يونيو. وكان المعدل ثابتًا سابقًا عند خمسة في المائة منذ يوليو 2023.



وبدأ البنك دورة طويلة وعنيفة من رفع أسعار الفائدة في أبريل 2022 لكبح التضخم المرتفع المستمر.



وبعد أن أظهر تقرير التضخم الصادر في مايو أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع إلى 2.9 في المائة، ساورت لدى بعض المحللين شكوك في أن البنك سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو.