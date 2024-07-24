بعد إحالته للجنايات.. محطات اتهام عصام صاصا وشقيقه بتزوير توكيل قضية

كتب إيهاب المهندس

بعد حادث دهس عصام صاصا مطرب المهرجانات لشاب أعلى دائري المريوطية، اتهم هو وشقيقه وآخرين بتزوير توكيل رسمي، لتنتهي التحقيقات بحالتهم للمحاكمة الجنائية.



مرت واقعة اتهام عصام صاصا وشقيقه وأخرين بتزوير توكيلات بمجموعة من المحطات الهامة منها..



ــ قبض على شقيق عصام صاصا يوم 5يوليو الماضي في اتهماه بتزوير توكيل قضايا لشقيقه مطرب المهرجانات.



ــ بعد حبس شقيق عصام صاصا واخرين صدر قرار بتجديد حبسهم من قاضي غرفة المشورة.



ــ جهات التحقيق قررت إحالة عصام صاصا وشقيقه واخرين للجنايات بتهمة تزوير توكيل قضايا، وفى انتظار تحديد جلسة للمتهمين أمام الجنايات.