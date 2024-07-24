العلمين تستضيف سباق جديد للهجن السبت القادم بمشاركة أكثر من 700 هجان

العلمين - محمد حسين

تشهد مدينة العلمين السبت المقبل انطلاق جولة جديدة من سباقات الهجن، والتي ستُقام على أرضية ميدان العلمين بمشاركة واسعة من الهجانة من مختلف المحافظات.

في تصريح خاص ل" اليوم السابع"، أكد عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن البطولة ستبدأ صباح السبت وتستمر حتى مساء الأحد، بدعم من الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، و يُتوقع أن يتنافس في هذه البطولة أكثر من 700 مطية، وهي الإبل المخصصة للسباقات.



وأشار المزيني إلى أن الهجانة من محافظات سيناء، والقناة، مطروح، الوادي الجديد، والصعيد قد بدأوا في الوصول إلى الميدان للتحضير للمشاركة، وأن الفرق الفنية المتخصصة قد بدأت عملها في ميدان العلمين لاستقبال وتسجيل الهجن، وتحديد الفئات المشاركة وفقًا للعمر والنوع، لضمان تخصيص أشواط ملائمة لكل فئة، معربا عن شكره وتقديره للجانب الإماراتى على دعمهم المتواصل ورعايتهم لسباقات الهجن في مصر، مما يعزز من تربية الإبل ويحسن من مستواها.

من جانبه، قال سلامة إبراهيم ترابين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، إن هذا السباق يأتي ضمن سلسلة السباقات التنشيطية التي تُقام على ميادين سباقات الهجن في مختلف محافظات مصر، وأوضح أن كل متسابق من الفائزين سيحصل على جوائز مالية تشجيعية، مما يساهم في تحفيز المشاركين.

وأشار إلى أن من أهم شروط المشاركة هو وجود شريحة إلكترونية مزروعة في كل جمل، تحتوي على بياناته الرسمية المسجلة، بما في ذلك الاسم، النوع، السلالة، وتاريخ المشاركات والنتائج السابقة. ويتم التحكم في حركة الهجن خلال السباق بواسطة جهاز "الراكب الآلي"، الذي يوضع على ظهر البعير، ويعمل على تحفيز الحركة ويتم التحكم فيه عن بُعد، كما ستخصص أشواط تراثية، حيث يمتطي شباب الهجانة الهجن بشكل تقليدي، مما يعكس عرض أساليب السباق القديمة.

يُعتبر ميدان سباقات الهجن بالعلمين من أحدث الميادين في مصر، وقد تم تقديمه كهدية من الإمارات لمصر، بالإضافة إلى ميدان السلوم. وتنتشر ميادين سباقات الهجن الأخرى في شمال وجنوب سيناء، الوادى الجديد، وعدد من المحافظات الأخرى مثل مطروح، الإسماعيلية، الشرقية، الأقصر، والسويس.