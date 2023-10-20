شرم الشيخ تشهد بطولة سباقات هجن جديدة تنافس فيها هجانة من 7 محافظات

شرم الشيخ ـ محمد حسين

انطلقت اليوم الجمعة على أرضية ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ، فعاليات بطولة شرم الشيخ التنشيطية لسباقات الهجن بمشاركة هجانة من 7 محافظات، وينظمها الاتحاد المصرى للهجن بدعم من اتحاد الهجن الإماراتي على مدار يومين.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن السباق على 23 شوطا، انطلق منه اليوم 24 شوطا ومقرر أن يستكمل صباح غد السبت، ويشارك فى التنافس على الفوز بالمراكز الأولى هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والوادى الجديد والسويس والمنيا، وعددهم يزيد عن 500 متنافس، وأضاف أن هذا السباق تنشيطى وبدعم من الاتحاد الإماراتي للهجن.

وقال "سلامة إبراهيم" رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للهجن، إنه يجرى تنظيم السباق وفق كافة إجراءات السلامة للمتسابقين من خلال استخدام الراكب الآلى وفرز كل مجموعة متسابقين فى الأشواط بحسب سن الهجن ونوعها.

وقال إن السباق يأتى فى إطار دعم وتشجيع تقدمه الإمارات فى مصر بمجال رياضة الهجن على أرضية ميادين شرم الشيخ بسيناء والعلمين والسلوم بمحافظة مطروح على ساحل مصر الشمالى، وهو ما ساهم فى رفع قيمة الهجن فى مصر لتحقق أرقاما وصلت لـ 3 ملايين جنيه مصرى، وتحقيق انتعاشة اقتصادية للملاك والمربين وتوفير فرص عمل للمدربين والقائمين على تقديم الخدمات للإبل المعدة للسباقات.