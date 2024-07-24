الرعاية الصحية بأسوان تتابع سير عمل الفرق الطبية

أسوان- صلاح المسن

أجرى الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان ، جولة تفقدية لوحدة طب أسرة عرب كيما بمركز كوم امبو ، حيث تابع سير عمل الفرق الطبية ، كما تفقد عيادة الطوارئ ، والصيدلية ، ومعمل التحاليل ، بالإضافة لمتابعة تلقي المنتفعين للخدمات الطبية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على سير العمل على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومحافظة أسوان تعد أحد محافظات المرحلة الأولي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتم الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا داخل محافظة أسوان، تم تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة، و تم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض .