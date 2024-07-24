التعليم توجه بعقد لقاءات مع خريجى المبادرة الرئاسية المكلفين كمديرين مدارس

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المبادرة الرئاسية بتعيين ألف مدير مدرسة من المعلمين المتميزين، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري من خلال تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى مديري المدارس وتعزيز دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية؛ فهم نواة التغيير المنشود في منظومة التعليم المصري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه ظراً لأهمية هذه المبادرة ودورها في تحقيق أهداف العملية التعليمية؛ وتعظيم الاستفادة من هذه الكوادر المتميزة برجاء:-

- ضرورة عقد اجتماع دوري شهري مع مديري المدارس الذين تم تكليفهم من خلال هذه المبادرة وذلك للوقوف على مشكلاتهم والمعوقات والتحديات التي تواجههم في عملهم؛ وتقديم الحلول المناسبة والإجراءات الملائمة.

- تقديم الدعم اللازم لهم (فنيا وإداريا)؛ لضمان نجاحهم في مهامهم، وتحقيق أهداف المبادرة.

.- متابعة التقدم المحرز على صعيد حل المشكلات وتحقيق أهداف المبادرة.