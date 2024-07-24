التحالف الوطنى يطلق قافلة علاجية لدعم المرضى الأولى بالرعاية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم نجحت جمعية الأورمان وبالتعان مع مستشفى الفيوم الجامعى فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 180 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقرية ابوكساه بمركز أبشواي، وقرى عزبة قلمشاه والسلام ومنية الحيط بمركز إطسا فى محافظة الفيوم.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأشار إلى أنه يتم شهريًا تنتظيم 4 قوافل علاجية بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعى، مؤكدا أن تنظيم القوافل يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.



واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل العلاجية تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.



