البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع نتنياهو وقف إطلاق النار فى غزة الخميس

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سوف يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض غدًا الخميس وسيناقش معه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضافت بيير - حسبما ذكر موقع البيت الأبيض، اليوم الأربعاء أن الطرفين سيناقشان التطورات في غزة و"التقدم نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن"، لافتة إلى أنهما سوف يتطرقان أيضًا إلى "التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإيرانية لإسرائيل والمنطقة ككل"، حسب تعبيرها.



وأشارت بيير إلى أنه "وبعد اجتماع القادة، سيجتمعان مع عائلات الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن. وستجتمع نائبة الرئيس أيضًا بشكل منفصل مع رئيس الوزراء نتنياهو غدًا".