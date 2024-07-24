البحوث الزراعية ينظم يوم حصاد محصول فول الصويا بالتعاون مع التحالف الوطنى

كتبت أسماء نصار

شارك وفد برئاسة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية يرافقة وكلاء المعهد رئيس قسم القمح ورئيس قسم المحاصيل البقولية وعدد من باحثي معهد المحاصيل فى الاحتفالية التي نظمها المعهد لحصاد محصول فول الصويا من خلال مبادرة ازرع .

يأتي ذلك بناء علي توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل أن يوم الحصاد لمحصول فول الصويا يهدف الي زيادة الإنتاجية للفدان لفول الصويا والتكيف مع التغيرات المناخية وتوفير من 25 الي 35 في المائة من المياة وذلك من خلال تجربة جديدة عن طريق زراعة الصنف عالية الانتاج والزراعة علي مصاطب والذي ادي بدورة الي زيادة انتاجية عن 2 طن للفدان مع تكرار الزراعة في نفس الارض من 25 يوليو الي نهاية أكتوبر .

وأكد خليل انه توقع إنتاجية تساوي طن للفدان في المرحلة الثانية وذللك من خلال اهتمام القيادة السياسية بالفلاح المصري والاهتمام بالارشاد الزراعي والمراكز الإرشادية لخدمة القطاع الزراعي المصري في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والملوحة ونقص المياه.