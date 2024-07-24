البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم فى وادى النطرون

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء الساعة السادسة والنصف مساء، خلال المؤتمر السابع لكهنة دول الخليج وعائلاتهم من بيت العائلة المقدسة بوادى النطرون.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات الفضائية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



العظة الأسبوعية

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التقى فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، مجالس كنائس بدول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية لمجالس كنائس الخليج، ناقش خلالها مجريات العمل الإداري والتنظيمي داخل المجالس واستمع لرؤاهم واستفساراتهم، وألقى عليهم كلمة تعليمية من خلال الآية "وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍ.( ١ تي ١: ٥) حيث أشار إلى أن معلمنا القديس بولس الرسول وضع فى هذه الآية خلاصة الحياة والخدمة المسيحية، لافتًا إلى أن غاية الحياة مع الله.