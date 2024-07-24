الأونروا: أطفال غزة يدفعون "الثمن الأعلى" للحرب وسط النزوح

نيويورك (أ ش أ)

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن الأطفال يدفعون الثمن الأعلى للحرب فى غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم.

وأضافت الأونروا - في منشور على حسابها الرسمي على منصة (إكس) - "يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان"، مشددة على أنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا".

وأمس الثلاثاء، قالت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا" لويز ووتردج، إن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 39090 شخصًا،أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي الضفة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى 589 شهيدًا بينهم 142 طفلا، منذ السابع من أكتوبر 2023.