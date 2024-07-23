الأونروا: الأوضاع غير الإنسانية في غزة لا يمكن تحملها

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أكدت مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "أونروا" إيناس حمدان،أن الأوضاع في غزة لا يمكن تحملها خاصة مع استمرار صدور أوامر الاخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي تضطر الآلاف من الفلسطينيين للنزوح المتكرر والذي يعد رحلة عذاب في ظل الظروف غير الانسانية.



وقالت إيناس حمدان إن معظم المهام الإنسانية للاونروا والمنظمات الاغاثية مليئة بالتحديات والمخاطر وذلك في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للمنشآت والعاملين في المجال الإنساني والتي كان آخرها القصف الذي طال المركبات المتجهة نحو مناطق في شمال غزة.



وأكدت أن القطاع يشهد ظروفا مأساوية متعلقة بالأمور الصحية،نظرا للانتشار الكبير للأمراض والأوبئة، وعدم توافر مياه نظيفة للاستخدام اليومي فضلا عن شح مياه الشرب.