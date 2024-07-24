اعتذار محافظ الأقصر عن الاستمرار فى عضوية مجلس إدارة شركة مدينة مصر للإسكان

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن تقدم المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة باعتذاره عن تمثيل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بمجلس الإدارة، وتعيين بدلًا منه المهندس محمد لاشين أحمد إبراهيم نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر لعضوية مجلس إدارة شركة النصر، وفق بيان للبورصة المصرية.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة قد تم تعيينه محافظًا للأقصر الجديد، وأكد "عمارة"، بذل قصارى جهده ليكون على قدر ثقة القيادة السياسية للنهوض بالمحافظة، والعمل على خدمة الأهالى لتحقيق كافة طموحاتهم والبناء على ما قدمه سلفه من المحافظين بالتعاون مع جميع أبنائها لاستكمال مسيرة العمل والتنمية.

وقال محافظ الأقصر، في تصريحات صحفية، إنه سيعمل جاهدا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة ذات الشهرة العالمية التي تحتضن ثلثي آثار العالم، وكذلك العمل على تطوير المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة للاستعداد للموسم السياحي القادم.