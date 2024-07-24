إزالة 371 حالة تعدى ومتغير مكانى وبناء مخالف بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 371 حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء الموجة والتى انطلقت فى 6 يوليو الجاري ، موجهاً بتوحيد الجهود والاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى انتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 84 حالة تعدي أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 1109م2 ، وإزالة 148 حالات تعدي أملاك دولة ( زراعة ) علي مساحة 6 أفدنة و18 قيراط و 20 سهم ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 101 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة 12946 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 24 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 2243 م2 ، وكذا إزالة 14 حالات بناء بدون ترخيص علي مساحة 1044 م2 بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة ، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

جدير بالذكر أن الموجه الــ 23 يتم تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولى بدأت عملها يوم السبت الموافق 6 يوليو وتستمر حتى 26 يوليو الجاري ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس المقبل ، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 31 أغسطس وحتي 20 سبتمبر 2024.