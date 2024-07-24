إحالة 27 فردا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمركز الطبى ووحدة العكرشة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة بالإدارة الصحية بالخانكة، حيث تفقد سير العمل بمركز طبي الخانكه ثاني، ووحدة طب الأسرة بالعكرشة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تفقد وكيل الوزارة غرفة الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، كما تأكد من مدي كفاءة فريق التمريض في أعمال الطواريء، كما تفقد أيضا سير العمل بالتطعيمات، وتأكد من توافر كافة الطعوم واللقاحات.

كما تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل عيادة تنظيم الأسرة والأسنان، بالإضافة إلي المبادرات الرئاسية، وتابع مؤشرات الأداء الخاصة بها، كما وجه بضرورة إزالة الكهنة الموجودة بالمركز الطبي في أسرع وقت ممكن، التي تتبع مستشفي الخانكة بعد تسليمها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقد تلاحظ أثناء المرور تغيب 27 فردا بالمركز الطبي وبوحدة العكرشة، الأمر الذي علي إثره تم استدعاء الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة، وتم إحالة المتغيين للتحقيق، كما تم التنسيق لعمل اللازم لإزالة الكهنة المتواجدة بالمركز الطبي.

ووجه وكيل الوزارة، أيضا بضرورة الحفاظ علي مستوي النظافة العامة، كما وجه فريق إدارة صحة البيئة بالمتابعة المستمرة للبيئة المحيطة بالمنشآت الصحية لمنع أي أضرار قد تؤثر علي المواطنين، كما تقرر عقد اجتماع مع مديري الإدارات المعنية بالمديرية لتلافي كافة الملاحظات المرصودة والحفاظ علي أمن وسلامة المرضى وتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.