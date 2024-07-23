الجارديان: أوكرانيا تستهدف تلقي الدعم من الحزبين في واشنطن

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أفادت صحيفة "الجارديان" بأن كييف تستمر في التواصل مع الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي سعيا للحصول على دعم كليهما، وفي الوقت نفسه تجنب الانجرار إلى السياسة الداخلية للولايات المتحدة والمنافسة المحتملة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.



وأضافت الصحيفة -في تقرير- نقلا عن مسؤولين في كييف، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشاد بحرارة بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يخص عدم الترشح، وشكره على "دعمه الثابت"، كما أثنى على "الخطوات الجريئة" التي اتخذها الرئيس الأمريكي ردا على "الأوقات الصعبة" والعملية العسكرية الروسية عام 2022.



وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد دعم بلادنا خلال أكثر اللحظات درامية في التاريخ، وساعدنا في منع بوتين من اجتياح بلادنا، واستمر في دعمنا طوال هذه الحرب الرهيبة".



وأكد "أمل بصدق أن تؤدي القيادة القوية المستمرة لأمريكا إلى منع الروس من النجاح أو جعل عدوانهم يؤتي ثماره".



وتابعت الصحيفة أن إدارة زيلينسكي بذلت قصارى جهدها لاتباع نهج متوازن في التعامل مع الأحداث السريعة وغير المتوقعة في واشنطن، وتتمثل أولويتها القصوى في تجنب الانجرار إلى خلاف سياسي داخلي في الولايات المتحدة، خوفا من أن يؤدي ذلك في النهاية إلى إضعاف معركتها ضد موسكو.



ونقلت عن أحد المسؤولين في كييف قوله "موقفنا الرسمي واضح، نحن نبحث عن الدعم من الحزبين"، رافضًا الإجابة عما يمكن أن يعنيه اختيار هاريس مرشحة رئاسية أو رئيس محتمل في المستقبل، بالنسبة لأوكرانيا.



وأضاف المسؤول أن نتيجة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر لن تغير أولويات أوكرانيا الدولية، وأن الهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب؛ ليس من خلال تجميد خطوط ساحة المعركة الحالية لكن من خلال تسوية "عادلة"، مشيرا إلى أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بقيادة ودعم قويين من الولايات المتحدة.