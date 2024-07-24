أسماء مدارس ثانوى تقبل الكثافات الجديدة بعد النزول بالتنسيق فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام والرياضي للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2024/2025 من 242 درجة إلى 239 درجة بعدد من المدارس التي لم تكتمل كثافات الفصول بها علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب حرصاً على مستقبلهم التعليمى.

ونرصد المدارس التي تم النزول بالتنسيق بها بإدارات المنوفية، حيث تضم إدارة شبين الكوم مدرسة " المساعى المشكورة الثانوية العسكرية، المقدم ياسر فريج عيسوي الثانوية الجديدة، المشير محمد عبدالغنى الجمسى الثانوية، البتانون الثانوية، زكى مبارك الثانوية، شبرا باص الثانوية المطورة، بخاتى الثانوية، بتبس الثانوية، السادات الثانوية بشنوان، شنوان الثانوية المطورة، عبد الرحمن حمودة الثانوية بالراهب، اسلام محمد نجم بزوير، اصطباري الثانوية المطورة، كفر البتانون الثانوية.

وفى إدارة قويسنا ضمت المدارس " الشهيد اللواء إبراهيم عبد المعبود الثانوية، شبرا بخوم الثانوية بنين، برة العجوز الثانوية، مصطاى الثانوية، الرمالى الثانوية، كفر البتانون الثانوية"، وفى إدارة تلا ضمت المدارس " السادات الثانوية بتلا، تلا الثانوية الجديدة بنات، السادات الثانوية بميت أبو الكوم، زرقان الثانوية، كفر ربيع الثانوية، بمم الثانوية، كفر السكرية الثانوية، محمد عبدالعزيز محمد حجي بالقلشى ".

وفى إدارة أشمون ضمت مدرسة " أمين الخولي الثانوية، الشهيد ممدوح مصطفى بخيت الثانوية، الشهيد إسماعيل أحمد الطنطى الثانوية، الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية، الشهيد اسماعيل وهبه جعفر الثانوية، ساقية أبو شعرة الثانوية، الشهيد مصطفى لطفى سلامة الثانوية، الشاعر محمد عفيفى مطر الثانوية، الشهيد الرقيب عبد الحميد محمود أبو المجد الثانوية، شطانوف الثانوية، طهواي الثانوية، أبو رقبة الثانوية، دورة الثانوية، ناصف طاحون الثانوية، كفر الحما الثانوية .

وفى إدارة الباجور ضمت " الشهيد الشوربجى الثانوية، منشأة سلطان الثانوية العسكرية، زاوية رزين الثانوية، طملاى الثانوية، عدلى منصور الثانوية، ميت ربيعة الثانوية"، وفى إدارة بركة السبع ضمت " مدرسة السيد البدوى الثانوية، الشهيد رضا سيد أحمد شاهين الثانوية، محمد أحمد محمد إبراهيم جعفر الثانوية، الشهيد محمد حامد أبو عبيد الثانوية، إبراهيم زكى عوض الله الثانوية، هورين الثانوية، شنتنا الحجر الثانوية، الشهيد فكرى الثانوية، كفر هلال الثانوية، الشهيد أحمد محمد شرف الثانوية، الدبايبة الثانوية .

وفى إدارة الشهداء ضمت مدارس " الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية، جزيرة الحجر الثانوية، زاوية الناعورة الثانوية، على فهمى العمروسى الثانوية، كفر السوالمية الثانوية"، وفى إدارة السادات ضمت مدرسة " الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية، السادات الثانوية، الزيتون الثانوية، عمر بن عبدالعزيز الثانوية بالخطاطبة، حلمى شحاتة الثانوية بكفر داود"، وفى إدارة سرس الليان بمدرسة محمود عزت الثانوية بسرس الليان.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخاص من 225 درجة إلى 220 درجة ، والنزول بدرجات مجموع القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخدمات من 220 درجة إلي 215 درجة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم وأنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين جودة التعليم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية.