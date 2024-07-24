محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 239 درجة بدلا من 242

المنوفية - محمد فتحى

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام والرياضي للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2024/2025 من 242 درجة إلى 239 درجة بعدد من المدارس التي لم تكتمل كثافات الفصول بها علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب حرصاً على مستقبلهم التعليمى.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخاص من 225 درجة إلى 220 درجة ، والنزول بدرجات مجموع القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخدمات من 220 درجة إلي 215 درجة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم وأنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين جودة التعليم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية.