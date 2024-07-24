أخبار البورصة اليوم الأربعاء 24-7-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها ثلاث جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وفتنس برايم للأندية الصحية، ودلتا للطباعة والتغليف، وجنوب الوادي للأسمنت، ومصر للأسواق الحرة، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها ثلاث جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 23.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 52.2 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء 39.9 مليون جنيه، 65.2 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 9590 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2773 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 6438 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، وايه كابيتال القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 1.485 مليون سهم، والثانية 141 ألف سهم، والثالثة 4.4 مليون سهم، والرابعة 100 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 255 سهمًا، 2 مليون سهم، 25 ألف سهم، 50 سهمًا، على التوالي.

واشترت إدارة شركتا الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 171 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان عدد 35 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 44.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأودن للاستثمارات المالية عدد 2500 سهم، 284.6 ألف سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING، عدد 300 ألف سهم بسعر 0.13 جنيه بقيمة إجمالية 38.9 ألف جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 6.01% إلى 5.92%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس، عدد 2 مليون سهم بسعر 0.50 جنيه بقيمة إجمالية 999.1 ألف جنيه، لترتفع حصة المساهم من 17.81% إلى 18.19%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، شراء المساهم يحي منير رزق فتيان عدد 60 ألف سهم بسعر 0.13 جنيه بقيمة إجمالية 7824 جنيه، لترفع حصة المساهم من 4.98% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.