«اللجنة الدولية لعلوم المحيطات»: حدوث تسونامى فى مصر شبه منعدم

كتب سمير حسنى

قال الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، إن الـ«تسونامي» يحدث نتيجة 3 أمور فقط يجب حدوثها في المياه، وهى: زلزل أو البراكين أو سقوط نيزك أو أجسام من الفضاء، فهو ليس له علاقة بتغيرات المناخ أو أي ظروف جوية طارئة.

أضاف «حمودة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يجب أن يكن الزلزال في قاع البحر، فأي اهتزاز في قاع البحر يؤدي إلى اهتزاز عمود المياه فوقه»، لافتا إلى أنه لابد على ارتفاع وعمق المياه من منسوب القاع بالبحر أن يزيد عن 1000 متر مع قوة اهتزاز حوالي 7 ريختر لكي تحدث ظاهرة تسونامي.

وتابع: «حدوث زلزال بقوة 7 ريختر في المياه حاليا أمر شبه ضعيف للغاية، واحتمالية حدوث الأمر لا تتعدى 1%»، مشيرا إلى أن احتمالية حدوث تسونامي على شاطئ الإسكندرية أو سواحل المتوسط المصرية خلال السنوات القادمة القريبة شبه منعدمة، لافتا إلى أن شواطئ الساحل المصري لم تتعرض لتسونامي في التاريخ سوى مرتين في عامي 365 و1303، وعندما حدث تسونامي على الشواطئ المصرية كان قوة الزلزال حوالي 8 ريختر.