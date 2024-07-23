معهد الفلك: لا علاقة بين انحسار مياه البحر المتوسط وحدوث تسونامى

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نفى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور شريف الهادى، صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى، عن وجود علاقة بين انحسار المياه فى بعض شواطئ البحر الأبيض المتوسط وحدوث تسونامى.

وأكد الهادي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنه لا داع للذعر بين المواطنين؛ فانحسار مياه البحر حدث موسمي طبيعي يحدث في بعض شهور السنة ولا علاقة له بحدوث تسونامي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات لحدوث تسونامي في البحر المتوسط، وحدوث أي تسونامي يستلزم شروط معينه لوقوعه، أبرزها أن يكون الزلزال درجته لا تقل عن 7 ريختر وتلك الحالة غير موجودة بالمرة، وأن يحدث الزلزال داخل البحر في منطقة ناشطة زلزاليا.

من جانبه، قال رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ورئيس المعهد السابق الدكتور جاد القاضي إن ارتفاع مستوى سطح البحر الذي تم رصده في محطة المعهد بالإسكندرية خلال الـ30 يوما الماضية توضح أنه لا يوجد تغييرات كبير؛ وبالعكس فالمد ليس في اقصي حالاته الفترة الحالية.