5 قصص لأزواج وزوجات قرروا الهروب من الحياة الزوجية بعد سن المعاش

كتبت أسماء شلبى

أحيانا الحياة الزوجية تنتهي حتي وأن مر على الزواج ما يزيد عن 30 عاما، فالزوجات أو الأزواج يتحملون كثيرا شريك الحياة من أجل الفكرة الوردية – أن نمضي حياتنا معا ونشيخ مع الشخص الذي أحببناه-، ولكن عند نقطة معينة إذا لم تستمر المودة والرحمة والاحترام، ينهار كل شيء، ويصبح استمرار الزواج عبئا على الطرفين، لتبحث الزوجات والأزواج عن بداية جديدة حتى وإن كانت بعد سن المعاش.

خلال السطور التالية نرصد 5 قصص من داخل أروقة محكمة الأسرة لزوجات وأزواج قررا الهروب من عش الزوجية بعد سن الستين، وطلب كل منهما إما الطلاق أو إثبات النشوز في دعاوى قضائية.

زوج طلق بعد 40 سنة زواج واستولت زوجته على 2.8 مليون جنيه

أن تتخطي الستين وأنت وحيدة رغم ما لديك من عائلة وأولاد فهو شيء من الصعب أن يتحمله أي شخص، وهو ما قصه الأب والزوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن اتهم الأب نجله بالتحايل برفقة والدته للاستيلاء على ثروته ومبالغ مالية تعدت مليوني و800 ألف جنيه.



وقص الزوج معاناته أمام المحكمة:" رفضوا منحي أي نفقات بحجة أنني مريض، ولا أستطيع التصرف فيها، فقرر شقيقي مساعدتي ولكن زوجتي رفضت ذلك بسبب مشاكل سابقة جمعتها به، وطلقتني :" بعد 40 سنه زواج للضرر بالرغم من أن الإساءة من جانبها، ومنعت بناتي من الحديث معي".

مسن يشكو .. بعد بلوغ زوجتي 63 عاما قررت الانفصال عني بحجة رغبتها في العيش بحريتها

"اعلنت زوجتي رغبتها بالعيش وحيدة بحريتها بعد أن ملت من الزواج منه-على حد وصفها- ورفضت كافة الحلول الودية ووساطة أبنائي الثلاثة، لأعيش في جحيم وأنا متهم من أولادي بأني السبب في الفضائح التي تسببت بها زوجتي لهم أمام زوجاتهم".. شكوي زوج يبلغ من العمر 65 عاما، بدعوي طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:" زوجتي بعد كل السنوات التي قضيتها برفقتها اكتشفت أنني لا أصلح كزوج، وأقامت ضدي دعوي طلاق، واستولت على المبالغ المالية التي كنا ندخرها في حسابها، وابتزتني حتي أطلقها دون أن ترد لى أموالى وقاطعت أولادها".

مسنة تقيم دعوى سب وقذف وتبديد وطلاق ضد زوجها

" تزوجته وكان يصغرني بـ 11 عام، وساعدته ومددته بالأموال ليؤسس مشروع خاص به، وكان يعلم منذ البداية المشاكل التي أعاني بها والتي تمنعني من الإنجاب وعشت برفقته سنوات طويلة أوفر له كل ما يتمناه لأكتشف خداعه لي وزواجه وإنجابه 3 أولاد ".. شكوي زوجة أقامت دعوي سب وقذف، وتبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة الجيزة، بعد 30 سنه زواج .

وتابعت الزوجة:" كتب ممتلكاتي لأولاده، ورفض تطليقي، وأساء لي رغم حالتي الصحية المتدهورة، لأعيش في عذاب منذ أن علمت بزواجه، رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا، لم أقصر يوما في مساعدته، وعندما أعترض جرح شعوري بسبب عدم إنجابي أطفال، وعندما لاحقته ببلاغ ودعاوي حبس واصل تهديدي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي".

صاحبة الـ60 تبحث عن بداية جديدة بعد زواج زوجها

وبداخل محكمة الأسرة بزنانيرى تواجدت زوجة صاحبة الـ60 عاما والتى وقفت تطلب مكافاة نهاية الخدمة بعد غدر زوجها بها وتطليقه غيابيا وتعليقها بناء على طلب زوجته الجديدة ليحرمها من حقوقها لتصبح تمد يديها وتتسول حتى تجد ما يسد احتياجاتها وتنتظر النفقات المعدومة التى يساومها عليها.

وأكدت: "أريد حقوقي كاملة، وبدء حياة جديدة، أعوض العنف والقهر الذي تعرض له طوال سنوات، ولاحقت زوجي بدعوي طلاق، والمطالبة بنفقات تتجاوز مليون و400 ألف جنيه".

زواجهما دام 42 وانتهى باتهام الزوجة لزوجها بالخيانة

بعد زواج دام بينهما 42 عاما قررت الزوجة الانفصال واللجوء إلى محكمة الأسرة بأكتوبر، ليتمسك الزوج بمحاولة إثناء زوجته عن رغبتها بالطلاق للضرر، بعد تقدمها بالأوراق بشكل رسمي للمحكمة، واتهمته بخيانتها.

وأقرت الزوجة البالغة من العمر 62 عام بجلسات التسوية أنها تركت المنزل بعد أن صدمت بشريك حياتها التي أحبته وأفنت عمرها من أجله ولم تتخيل يوماً أن تكون المكافاة خيانته لها وتبريره علاقته بفتاة بعمر أولادها.