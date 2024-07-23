اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 06:25 ص
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3 خطوات هتساعدك تقلل استهلاك الكهرباء بالمكواة.. وتوفر فى فاتورتك

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:00 ص
3 خطوات هتساعدك تقلل استهلاك الكهرباء بالمكواة.. وتوفر فى فاتورتك مكواه _ارشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم لقرائه، بعض النصائح التى تساهم من تقليل استهلاك المكواة من الكهرباء وبالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تقليل الضغط على الشبكة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لمكواه لترشيد الاستهلاك:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين اسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

 

 







الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

خفض قيمة فاتورة الكهرباء

تقليل استهلاك الكهرباء

استهلاك الثلاجة من الكهرباء

الثلاجة




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