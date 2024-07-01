قرار غلق المحلات.. بدء تنفيذ قرار الغلق بعد العاشرة مساء "صور"

كتب: مرام محمد - تصوير كريم عبدالعزيز

بدأ منذ قليل التنفيذ الفوري لـ قرار غلق المحلات التجارية، حيث أعلنت محافظة الجيزة بدء تطبيق هذه الإجراءات بالمواعيد المحددة وتخفيض استهلاك الكهرباء للمطاعم والسوبر ماركت.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.



إستجابة واسعة لقرار غلق المحال لتوفير الطاقة (1)



إستجابة واسعة لقرار غلق المحال لتوفير الطاقة (2)



إستجابة واسعة لقرار غلق المحال لتوفير الطاقة (3)



بدء تنفيذ غلق المحال التجارية (1)



بدء تنفيذ غلق المحال التجارية (2)



تنفيذ قرار الغلق لتوفير الطاقة (1)



تنفيذ قرار الغلق لتوفير الطاقة (2)



شوارع وسط البلد بعد الغلق (1)



غلق المحال التجارية بمنطقة الدقي (1)



غلق المحال التجارية بمنطقة الدقي (2)



غلق المحال التجارية بمنطقة الدقي (3)



غلق المحال التجارية بمنطقة الدقي (4)



غلق المحال التجارية بمنطقة الدقي (5)



غلق المحال التجارية بمنطقة الدقي (6)



غلق المحال التجارية لتوفير الطاقة (1)



غلق المحال التجارية لتوفير الطاقة (2)



غلق المحال التجارية لتوفير الطاقة (3)



محال وسط البلد تلتزم بقرار الغلق لتوفير الطاقة (1)



محال وسط البلد تلتزم بقرار الغلق لتوفير الطاقة (2)



محال وسط البلد تلتزم بقرار الغلق لتوفير الطاقة (3)



محال وسط البلد تلتزم بقرار الغلق لتوفير الطاقة (4)



محال وسط البلد تلتزم بقرار الغلق لتوفير الطاقة (5)