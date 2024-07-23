‎وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى

كتب: عبد الحليم سالم

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

‎واستهل المهندس محمد شيمي اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق وتميز العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر واليابان، والتطلع لتعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

‎استعرض المهندس محمد شيمي، العديد من الفرص الواعدة والمتاحة للاستثمار في الشركات التابعة ومجالات التعاون الممكنة في قطاعات متنوعة، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات اليابانية، ومشيرًا إلى الإجراءات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، والانفتاح على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بأشكال وصور متعددة.

‎ من جانبه، قدم السفير أوكا هيروشي التهنئة للمهندس محمد شيمي على توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام متمنيا له النجاح والتوفيق، ومؤكدا على قوة العلاقات المصرية اليابانية والحرص على تعزيزها في العديد من المجالات، وتطلع العديد من الشركات اليابانية واهتمامها بضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.