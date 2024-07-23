وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى بلبيس للاطمئنان على حالة مصابى تصادم أتوبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور على مستشفى بلبيس المركزي، امتابعة تقديم الخدمة الطبية الطبية لمصابي حادث تصادم أتوبيس سيارة نقل على طريق بلبيس القاهرة الصحراوى، و متابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل وزاة الصحة بالشرقية قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية الطبية لمصابي حادث تصادم أتوبيس والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، موجهاً بسرعة توقيع الكشف الطبي على المصابين وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، متفقداً غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة الغرز، كما تم الاطمئنان على كفاءة عمل أجهزة الأشعة المقطعية والبالغ عددهم 2 جهاز، كما تأكد من توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ومن كفاءة عمل الأجهزة ببنك الدم التجميعي بالمستشفى.

وتوجه إلى العيادات الخارجية، والتي بها 24 عيادة تخصصية، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها حيث يصل متوسط التردد اليومي 850 مريض، ومتوسط التردد الشهري على العيادات أكثر من 20 ألف، و مجمع الصيدليات، وقام بمتابعة إجراءات صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية، وإجراءات صرف الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تسع لعدد 5 أسرة وسرير عزل بالإضافة إلى 2 محضن، وقام بمناظرة الملفات الطبية للأطفال، مؤكداً على أهمية سرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للحالات، متفقداً قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته من 16 إلى 30 حضانة، وقام بالمرور على العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، موجهاً بسرعة إجراء بعض العروض لأحد المرضى على أطباء الأوعية الدموية والجراحة، وتم ذلك أثناء الزيارة، كما قدم الشكر لأطباء العناية المركزة والاستقبال على جهودهم المبذولة وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية بأفضل جودة ممكنة، مؤكداً عليهم بأهمية المعاملة الحسنة للمرضى وذويهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وبقسم الكلى الصناعى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أى احتياجات طبية لهم.

كما تفقد الأعمال الجارية بقسم الأطفال الجديد، والذي تصل القدرة الاستيعابية له إلى 20سرير، بتكلفة تقديرية بلغت مليون وسبعمائة ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وقام وكيل الوزارة بالتواصل مع المتبرع وتقديم الشكر له على دعمه لتطوير الأقسام الطبية بالمستشفى، والاتفاق معه على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال لتشغيل القسم في أسرع وقت، وذلك لخدمة المرضى.



جانب من الجولة والتفقد



جانب من الجولة والتفقد (2)