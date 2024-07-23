5 عمليات بمستشفى ميت سلسيل فى القافلة العلاجية الثانية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن انتهاء فعاليات القافلة الثانية العلاجية لمستشفى ميت سلسيل المركزي؛ لتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، وبحضور الدكتورة منة الله عبد المنعم، مشرف مستشفيات خط الشمال، والدكتورة نورهان محمد، مدير مستشفى ميت سلسيل المركزي.

وكشف وكيل الوزارة عن أنه قد تم إجراء 5 عمليات جراحة أنف وأذن من خلال تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة في مقدمتهم الدكتور ابراهيم أبو حلاوة، والدكتور يوسف العوضي، والدكتور أشرف محجوب، والدكتور شريف منير.

وفي نهاية القافلة، توجه "مكين" بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديرية، وإدارة المستشفى والأطباء، وفريق تمريض العمليات، والجراحة، والتعقيم.