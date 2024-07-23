وزير الصحة: قوائم الانتظار فى دولة مثل إنجلترا وصلت لـ 7.2 مليون مواطن

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة توقعت في البداية بأن عدد المستفيدين من منظومة قوائم الانتظار ليس بالعدد الكبير إلى أن وصلنا إلى أكثر من 3 ملايين، مردفا: "نتحدث عن تكلفة قاربت منذ بداية قوائم الانتظار وحتى اليوم إلى 21 مليار جنيه".

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى اختيار 11 إجراء فقط، وهي قلب مفتوح ومخ وأعصاب، وقساطر قلبية، وزراعة قوقعة وكلى وكبد، وجراحات عظام ورمد.

وأردف: "إذا دخلت قوائم الانتظار في إنجلترا سنجد أن لديهم إشكالية كبيرة لـ 7.2 مليون مواطن إنجليزي ينتظر دوره لإجراء عملية جراحية، بالتالي هي قضية عامة خاصة في قضايا التأمين العام".