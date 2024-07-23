وزير الصحة: إجراء 185 ألف و892 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على الدور الهام، والحيوي الذي تقوم به هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في تقديم أفضل الخدمات الطبية لكافة فئات الشعب المصري، مؤكداً على أهمية التعاون مع الجامعات المصرية، والعالمية لتوفير أحدث الأساليب العلمية لتدريب الأطقم الطبية ،جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض مفصل لإنجازات الهيئة في الفترة من 2021 إلى 2024، حيث تم التوسع في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من خلال زيادة عدد أسرة الداخلى لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 7112 سرير، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 626 سرير، بالإضافة إلى إنشاء وإفتتاح وتطوير 44 جناح عمليات بطاقة استيعابية تبلغ 208 غرفة عمليات.

وأشار "عبدالغفار" أن عدد المترددين على الاستقبال والطوارئ بلغ 4 مليون و 848 ألف و263 مريضا، وبلغ عدد المترددين على العيادة الخارجية 13 مليون و661 ألف و452 مريضا، كما بلغ عدد المترددين على الأقسام الداخلي 716 ألف و700 مريضا، وبلغ عدد حالات دخول الرعايات المتوسطة والمركزة إلى 134ألف و931 مريض، بينما بلغ عدد العمليات التى تم إجراؤها 492 ألف و457 عملية، كما بلغ عدد العمليات التى تم إجراؤها تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار 185 ألف و892 عملية، بالإضافة إلى إصدار 821 ألف و373 قرار على نفقة الدولة في الفترة من 2020 إلى 2024.

ونوه "عبدالغفار" إلى الانتهاء من تطوير مباني الاستقبال والطوارئ لمستشفى بنها التعليمي، ومستشفى شبين الكوم، وزيادة عدد أسرة الاستقبال بمعهد القلب لتصل إلى 24 سرير، وزيادة عدد أسرة الاستقبال بمعهد السكر لتصل إلى 9 أسرة، وتطوير وافتتاح مجمع الرعايات بمستشفى سوهاج التعليمي بطاقة استيعابية تصل إلى 12 سرير رعاية كبار، و6 أسرة رعاية أطفال، و6 حضانات مجهزين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بالمبنى الرئيسي بطاقة استيعابية تصل إلى 31 ماكينة غسيل كلوي.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على تطوير وحوكمة آليات العمل داخل الهيئة حيث تمثل الحوكمة الركيزة الأساسية لإدارة الأعمال داخل المؤسسة ومتابعتها وتقييمها من خلال تقارير دورية عن جميع الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية ، واصدار كتاب دوري لتوحيد نظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع وحدات الهيئة، واصدار كتاب دوري لتنظيم العمل بالعيادات الخارجية لرفع كفاءة الآداء بوحدات التابعة للهيئة، وارساء نظام للمنح والبعثات الخارجية.

ولفت "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة اعتماد الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، واعتماد ترقيات وتجديد انتدابات بعض الأطباء، وذلك لاستيفائهم شروط الترقية المقررة قانوناً.