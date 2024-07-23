وزارة الصحة تكشف أهمية ممارسة الرياضة لمريض الكبد.. تفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ممارسة الرياضة لمرضى الكبد والتى تتضمن:-

. تنشيط الدورة الدموية.

. تحسين كفاءة عمل الإنسولين.

المساعدة فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إن جهود البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي ونتائج مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد تهدف إلى الحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان الكبد والذي يعد أهم المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالتليف الكبدي وذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية للقضاء علي الفيروسات الكبدية.

وكشف مساعد وزير الصحة والسكان عن إدراج 118 ألفا، و208 مرضى بمنظومة الاكتشاف المبكر، واكتشاف 1,920 حالة سرطان كبد، مشيرًا إلى انخفاض معدل الحالات المكتشفة في مراحل متأخرة من 25 إلى 14%، مشيرًا إلى تقديم خدمات المبادرة من خلال 58 مركزا علاجيا تابعًا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالإضافة لـ 93 مركزا للإحالة للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، و22 عيادة متعددة التخصصات لأورام الكبد لمناظرة الحالات المشتبه بها، منوهًا إلى أن سرطان الكبد يتصدر الوفيات بالسرطانات في مصر، بنسبة 30%.