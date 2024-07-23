وزير التعليم العالى: إنشاء المدينة الطلابية على 100 فدان بالعاصمة الإدارية

كتب محمد صبحى

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مُوسعًا مع رؤساء مؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية، بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين الوزارة وأفرع الجامعات الأجنبية خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص.

في بداية الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى عزم الوزارة على زيادة أعداد أفرع الجامعات الدولية المرموقة في مصر؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي في مصر وتوفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين، وتعزيز البحث العلمي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تماشيًا مع (رؤية مصر 2030).

وثمن الوزير موافقة القيادة السياسية على إنشاء مدينة طلابية دولية ضخمة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة 100 فدان، وتتسع لِـ 12 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم، ودعا أفرع الجامعات الأجنبية للمشاركة في هذا المشروع الوطني الرائد.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، مشيرًا إلى أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، التي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتُلبي احتياجات سوق العمل للمُساهمة في تطوير الأقاليم الجغرافية المُختلفة.

وأكد الوزير ضرورة مشاركة أفرع الجامعات الأجنبية في المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن تدويل التعليم يعُد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في التعاون الدولي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومنها: توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مُزدوجة في 15 تخصصًا علميًا، بالإضافة إلى تنفيذ 14 برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم جهود ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والربط مع الصناعة، من خلال تفعيل دور التحالفات الإقليمية السبعة في بناء تلك البرامج بمنظور دولي يُحقق التوازن بين الاحتياجات الأساسية لخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية الإقليمية، وكذا ضمان التميز علي النطاق العالمي.

أكد الوزير خلال الاجتماع، على الالتزام بقبول الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط القبول بالجامعة الأم، بالإضافة إلى آليات تفعيل التعاون بين أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور التزامه بمواجهة التحديات التي تواجه أفرع الجامعات الأجنبية، ومنها إنشاء لجنة مُخصصة لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات أفرع الجامعات الأجنبية، وتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات.