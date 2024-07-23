اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:12 ص
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ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لأبناء المصريين فى الخارج بالأزهر الشريف

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 06:00 ص
ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لأبناء المصريين فى الخارج بالأزهر الشريف أبناؤنا فى الخارج
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن جدول امتحانات الدور الثاني لـ (أبناؤنا في الخارج)، والتي تبدأ السبت 27 يوليو الجاري باختبارات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مادة القرآن الكريم.

وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي في مواد الهندسة (علمي)، التاريخ (أدبي)، الحاسب الآلي (نموذجي وخاص).

 

الاول و الثانى الثانوى
الاول و الثانى الثانوى

 

الأول و الثانى الثانوى
الأول و الثانى الثانوى

 

الاول و الثانى والثالى الاعدادي
الاول و الثانى والثالى الاعدادي

 

الاول والثانى و الثالت الابتدائى
الاول والثانى و الثالت الابتدائى

 

الرابع و الخامس و السادس الابتدائى
الرابع و الخامس و السادس الابتدائى

 

الرابع والخامس
الرابع والخامس

 







أبناؤنا فى الخارج

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

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