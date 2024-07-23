نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يشيد بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

أ ش أ

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، بالجهود التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني لاسيما في المجالات الإنسانية.



وأكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم الثلاثاء، مندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا اريندا أن الحكومة السودانية تقوم بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ ألانشطة والبرامج في مجال التعليم والصحة والمياه والتنمية المجتمعية والزراعة والطاقة في السودان.



وأطلع نائب رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء على خطط عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبلاد خلال فترة الحرب.



من جانبه، أطلع لوكا اريندا، نائب رئيس مجلس السيادة على دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني في مجالات التنمية المختلفة منذ عام 1965، مؤكدا استمرار البرنامج في إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المحلية والاحتفاظ بعدد قليل جدا من الأشخاص الدوليين.