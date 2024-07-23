مصرع عامل وإصابة سائق فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب انقلاب انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة نتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة قائد السيارة تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق مما نتج عنه مصرع وإصابة 2 ، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة أنه أثناء سير السيارة ربع نقل "قيادة المدعو أشرف م م ا 39 سنة سائق ومقيم بنى سويف أنفجر الإطار الأمامى الأيمن مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.



نتج عن الحادث وفاة مرافق السيارة المدعو إبراهيم م م ع 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وإصابة قائد السيارة " جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد.



بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى المدعو هانى م م ع 40 سنة عامل ومقيم بذات العنوان أفاد بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

